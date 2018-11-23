Порошенко встретился с президентом Словакии

Новости Украины: Порошенко встретился в Киеве с Андреем Киской.

Президент Петр Порошенко проводит встречу с Президентом Словацкой Республики Андреем Киской.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

“Президент Украины Петр Порошенко начал встречу с Президентом Словацкой Республики Андреем Киской, который находится в Украине с рабочим визитом”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Украинского государства встретил словацкого коллегу возле центрального входа в Мариинский дворец. На площади перед дворцом подняты Государственные Флаги Украины и Словакии.

Киска сделал запись в Книге почетных гостей, после чего состоялось представление официальных делегаций двух стран.

Согласно программе встречи главы государств проведут переговоры «с глазу на глаз», после чего состоятся переговоры официальных делегаций в расширенном составе.

После встречи президенты Украины и Словакии встретятся с представителями средств массовой информации.