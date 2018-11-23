Фейгин рассказал, куда перевели Сущенко и кто сидит с ним в соседней камере

Новости Украины: Украинского журналиста Романа Сущенко поместили в колонию Кирово-Чепецка, в соседней с ним камере сидит еще один украинец - Валентин Выговский.

Незаконно осужденный в РФ журналиста Укринформа Роман Сущенко по прибытии в колонию Кирово-Чепецка помещен в камеру, соседнюю с той, где удерживается еще один украинский политзаключенный - Валентин Выговский. Об этом написал общественный защитник журналиста Марк Фейгин.

"Роман Сущенко после этапирования в колонию находится в безопасном месте, т.е. тюрьма в тюрьме. Для его безопасности. Сидит в соседней камере с украинцем Выговским", - сообщил Фейгин.

По его словам, здоровье Сущенко "более-менее в порядке", теперь он ждет разрешения вопроса об обмене.

"Адвокат передает от Сущенко всем привет, благодарит украинцев за орден, которым его наградили", - написал Фейгин.

Защитник также отметил, что вопрос о его допуске к Роману Сущенко будет решаться в декабре. "Начальник ИК-11 не знает, как поступить по ч.4 ст.89 УИК с моим допуском как "иного лица". Будут консультироваться с руководством ФСИН", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что общественный защитник незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко Марк Фейгин прибыл к нему в колонию в Кировской области.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, в нарушение международных правил, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным. 8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания. 7 ноября ФСИН России сообщила посольству Украины в Москве, что Сущенко этапировали в ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино).

Гражданин Украины Валентин Выговский в 2015 году был приговорен Московским областным судом к 11 годам лишения свободы за якобы экономический и военный шпионаж в авиакосмической отрасли России. Министерство иностранных дел Украины в августе внесло Выговского в список политзаключенных, осужденных или находящихся под следствием в России.

В феврале-2017 Дарницкий суд Киева признал приговор Выговского и начал процедуру его передачи в Украину в рамках Конвенции о передаче осужденных лиц. В декабре того же года стало известно, что российская сторона отказалась передать Выговского Украине.