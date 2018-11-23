Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против кораблей Украины
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

Президент Словакии: "Северный поток - 2" это политический проект

Президент Словакии: &quot;Северный поток - 2&quot; это политический проект
17:48 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Европейская правда Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Словакии выступил против строительства "Северного потока-2".

Президент Словакии Андрей Киска осудил проект газопровода "Северный поток-2", назвав его политическим проектом.

Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"Словакия всегда отмечала, это политический, а не экономический проект. Если кто-то постоянно повторяет, что это бизнес-проект, то можете быть уверены: это политический проект", - отметил Киска.

Как заявил в свою очередь президент Порошенко, Украина и Словакия будут координировать свои действия в противостоянии этому проекту.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий остро раскритиковал западные корпорации за сотрудничество с РФ в строительстве "Северного потока-2", предупредив об угрозе нового нападения Путина.

Моравецкий заявил, что в случае строительства "Северного потока-2" украинская газотранспортная система станет ненужной, и тогда ничто не остановит Путина от похода на Киев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Андрей Киска.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
05 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь