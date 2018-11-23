Порошенко обещает повышение зарплат для конкуренции с рынками трудоустройства ЕС

Новости Украины: Порошенко заявил о необходимости сделать конкурентоспособным рынок труда в Украине.

В Украине будут увеличены заработные платы с тем, чтобы конкурировать с европейским рынком трудоустройства, заверил президент Петр Порошенко.

"Наша экономика также нуждается в рабочих руках и нашим приоритетным направлением будет повышение уровня заработных плат для того, чтобы иметь возможность конкурировать с европейским рынком", - сказал П.Порошенко журналистам в пятницу в Киеве после встречи с президентом Словакии Андреем Киской.

При этом он подчеркнул, что это не означает, что с европейскими странами будет "железный занавес" с целью защиты украинского рынка трудоустройства. "Наше будущее в Европе и обратного пути не будет", - заявил П.Порошенко.

Он сообщил, что в ходе переговоров с президентом Словакии достигнута договоренность координировать действия, чтобы, "с одной стороны, прекратить деятельность рекрутинговых компаний, которые не создают достойных условий украинцам, в том числе, это касается лицензирования их деятельности на территории Украины", с другой стороны, украинцы на территории Словакии должны иметь надежную защиту социальных прав.

В свою очередь, А.Киска отметил, что украинские специалисты в Словакии высоко ценятся.