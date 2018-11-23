Киска рассказал, что изменилось в Словакии после вступления в НАТО

Новости Украины: Киска рассказал, что Словакии дало вступление в НАТО.

Вступление Словакии в НАТО дало её гражданам ощущение безопасности и открыло многим инвесторам путь в страну.

Об этом заявил Президент Словацкой Республики Андрей Киска на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"С момента вступления Словакии в НАТО люди стали чувствовать себя в безопасности, и это одно из лучших ощущений, которые должны иметь граждане государства. Наше вступление в НАТО также было очень сильным сигналом для инвесторов, и членство в этой организации открыло путь в страну для многих из них", - сказал Киска.

Он добавил, что благодаря этому Словакия стала современной процветающей страной.

Как известно, Словакия вошла в состав НАТО 29 марта 2004 года.