Киев направил ноту Москве из-за незаконного визита Путина в Крым

Новости Украины: МИД Украины выражает решительный протест в связи с визитом Владимира Путина на территорию аннексированного Крыма.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с визитом 23 ноября президента РФ Владимира Путина на территорию аннексированного Крыма.

Об этом говорится в комментарии МИД, размещенном на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 23 ноября 2018 года президента РФ В.Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины - Автономную Республику Крым и г. Севастополь", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованные с украинской стороной так называемые поездки российских должностных лиц во временно оккупированную Автономную Республику Крым и г.Севастополь (Украина), "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Россия".

"Автономная Республика Крым и г. Севастополь являются неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах. Это признается всем международным сообществом, которое уже неоднократно давало надлежащую оценку международно-противоправным деяниям Российской Федерации, в том числе путем одобрения соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций, а также ввода санкций против РФ как государства-оккупанта", - добавили в ведомстве.

Сообщается, что в МИД РФ была направлена соответствующая нота протеста.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым и провел там заседание президиума Госсовета РФ.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что посещение Путиным аннексированного Крыма является грубым нарушением международного права, и от подобных вояжей Крым российским не станет.