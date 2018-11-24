Зачем России "выборы" на Донбассе: объяснения МинВОТ

Новости Украины: Юрий Гримчак считает, что «наши северные соседи» в полной мере готовятся к предстоящим выборам в Украине и ожидают смены власти после выборов.

Одной из целей проведения недавних фейковых выборов на оккупированной территории Донбасса была попытка легализовать так называемых новых "руководителей" "ДНР" и "ЛНР" в глазах российского электората.

Об этом в эксклюзивном интервью "Фактам" рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

По его словам, Россия пытается показать, что назначенные ею люди не так измазаны кровью, как Захарченко и Плотницкий. Поэтому с ними можно вести переговоры.

Гримчак считает, что "наши северные соседи" в полной мере готовятся к предстоящим выборам в Украине, ожидают смены власти в нашей стране после выборов. Они надеются, что в Украине победят пророссийские кандидаты. А после выборов Кремль будет пытаться, как сказал Гримчак, "впихнуть" оккупированный Донбасс Украине, но с признанием автономии.

"По большому счету эти „выборы“ ничего не решают. Для нас — страны, которая переживает агрессию, — не имеет значения, кто будет руководить оккупационной администрацией", — добавляет чиновник.