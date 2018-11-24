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Канадский сенатор: Путин как хороший ученик также понимает угрозы

Канадский сенатор: Путин как хороший ученик также понимает угрозы
08:35 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Сенатор в Канаде Рейнел Андрейчак выступила с речью о Голодоморе в Украине, упомянув при этом Владимира Путина и Иосифа Сталина.

Канадский сенатор Рейнел Андрейчак убеждена, что современное поколение обязано защитить память жертв Голодомора.

Такое мнение политик высказала в Оттаве во время чествования жертв Голодомора, сообщает корреспондент.

"С каждым годом среди нас остается все меньше свидетелей и мы теряем важные человеческие связи с теми воспоминаниями. В дальнейшем на нас ложится ответственность по защите памяти миллионов жертв от наплыва пропаганды и возражений, до сих пор распространяемых Кремлем", - сказала Андрейчак.

Она отметила, что Голодомор заставил украинцев замолчать, но не сломил их. "Существование Украины как независимого государства и готовность украинцев бороться за него доказывают это. Однако сейчас, через 85 лет после Голодомора, украинцев снова заставили выступить в защиту собственного государства, его суверенитета и территориальной целостности. Снова режим в Кремле пытается подорвать государственность Украины", - отметила сенатор.

По ее убеждению, Сталин боялся украинцев, их независимости и нежелания подчиниться российскому имперскому проекту.

"Путин как хороший ученик также понимает угрозы, которые успешная и демократическая Украина создает его правлению. Именно поэтому друзья Украины по всему миру поднялись вместе. Именно поэтому мы должны помнить о Голодоморе и осознавать его релевантность 85 лет спустя", - подытожила Андрейчак.

Как известно, Канада официально признала Голодомор актом геноцида в 2008 году. Соответствующий законопроект в верхнюю палату парламента внесла именно Рейнел Андрейчак.

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Голодомор, Канада, РФ, Рейнел Андрейчак.
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