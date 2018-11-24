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Турчинов: Украинцы снова гибнут из-за действий Кремля

Турчинов: Украинцы снова гибнут из-за действий Кремля
11:28 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости Украины: Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Кремль, как и почти столетие назад, во время голодомора, является виновником трагедии и гибели украинцев.

Кремль, как и почти столетие назад, когда украинцы погибали от голодоморов, в настоящее время снова является виновником трагедии и гибели самых лучших сыновей и дочерей Украины, но врагу не удастся преодолеть украинский народ. Об этом говорится в обращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

"Сегодня на украинской земле снова продолжаются боевые действия, погибают самые лучшие сыновья и дочери нашей страны. И как почти столетие назад, главным виновником трагедии является Кремль. Но врагу нас не преодолеть! Мы должны победить! Победить ради себя, ради тех миллионов невинно замученных, кто мечтал о своей свободной Украине!", - подчеркнул Турчинов.

По его словам, срежиссированный голодомор был очередным ужасным продвижением "тоталитарной махины", репрессивной цепью, которой пытались задушить сопротивление украинцев.

"В те страшные времена кусок хлеба стоил иногда больше, чем жизнь. Умирали сначала сотни, потом - тысячи, впоследствии - миллионы... А рядом с селами, которые голодали, гнили миллионы пудов хлеба", - напомнил секретарь СНБО.

Он также подчеркнул, что чтобы не допустить огласки, всех, кто пытался донести до мира правду о том, что творится в Украине, уничтожали сталинские палачи.

Украина помнит, мир признает: трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)
Украина помнит, мир признает: трагедия Голодомора 1932-1933 годов (Фото)Читать полностью

Турчинов отметил, что главной целью коммунистического режима было стремление полностью уничтожить традиции украинцев, нашу духовную культуру, память, придушить освободительное движение и сломать извечное стремление к свободе.

Секретарь СНБО призвал вспомнить всех, кто страдал от Голодоморов, и жертв этой трагедии и зажечь в 16 часов свечу памяти. Как сообщалось, в субботу, 24 ноября, в Украине проходит День памяти жертв голодоморов.

День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов. В ХХ столетии украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

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Все по теме:

Кремль, Александр Турчинов, Трагедия, Виновник, День памяти жертв Голодомора, Военные действия на Донбассе.
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