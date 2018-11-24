Президент Латвии намерен посетить Донбасс

Новости Украины: Петр Порошенко не назвал конкретные пункты, но уточнил, что Вейонис побывает возле линии соприкосновения.

Президент Латвии Раймондс Вейонис в рамках нынешнего визита в Украину посетит Донбасс и побывает возле линии соприкосновения.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на совместном с главой Латвийской Республики брифинге.

"Господин Президент (Латвии — ред.) во время визита посетит не только Киев, а иметь возможность, и спасибо за это желание, посетить Донбасс, побывать, пока из соображений безопасности не буду называть конкретные пункты, где будет господин Президент, но могу сказать, что он будет прямо возле линии соприкосновения", - рассказал Порошенко.

По его словам, латвийский президент будет иметь возможность собственными глазами увидеть и затем передать миру доказательства и последствия российской агрессии против Украины.

Кроме того, глава Украинского государства отметил, что Президенту Латвии продемонстрируют, как украинская сторона восстанавливает инфраструктуру Донбасса в городах, которые были освобождены от российской оккупации.