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Президент Латвии: Мы вас ждем в ЕС и НАТО

Президент Латвии: Мы вас ждем в ЕС и НАТО
14:14 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Латвии поддержал Украину на пути вступления в ЕС и НАТО.

Латвия поддерживает и будет поддерживать Украину на пути к Европейскому Союзу и НАТО и реформы, которые осуществляет для этого правительство Украины.

Об этом заявил Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис на совместном брифинге с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Латвия поддерживает и будет поддерживать Украину на пути к Европейскому Союзу и НАТО. Мы ждем вас, но вам придется провести еще много реформ", - сказал Вейонис.

Он добавил, что, по его мнению, Соглашение об ассоциации с ЕС и безвизовом режиме является очень мощным инструментом продвижения и углубления не только двусторонних отношений между Украиной и Латвией, а также другими странами Украины в Европе.

"Латвия полностью поддерживает ваше правительство и парламент на пути реформирования страны, поскольку, я считаю, что эти реформы важны не только для политиков, а для украинского народа", - сказал Вейонис.

Он отметил, что Украина и Латвия имеют прекрасные двусторонние отношения, ведут очень конструктивный политический диалог и сотрудничают во многих сферах.

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Все по теме:

ЕС, НАТО, Латвия, Петр Порошенко, Раймондс Вейонис.
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