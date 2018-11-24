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МинВОТ: Кремль пытался купить у Порошенко Крым

МинВОТ: Кремль пытался купить у Порошенко Крым
14:45 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости Украины: Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак подтвердил разговоры о намерениях Кремля.

Кремль пытался купить Президента Украины Петра Порошенко, чтобы решить вопрос аннексированного Крыма. За полуостров главе государства предлагали большую сумму, чем годовой бюджет Украины.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак в интервью "Фактам".

Он отметил, что в России недавно и действительно были разговоры о том, что Кремль готов вернуть оккупированный Донбасс, но при условии, что Украина отдаст Крым.

"Такая информация действительно есть. Но это показывает, что все разговоры Москвы о решении вопросов с Крымом более желаемые, чем есть на самом деле. Реальность же такова, что на сегодняшний день Крым не признан территорией РФ. Я даже больше скажу: последние заявления наших западных партнеров, в том числе и США, говорят, что санкции будут продлены до момента выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", – отметил чиновник.

По его словам, позиции России сейчас достаточно слабы, ведь Запад не намерен ослаблять или снимать санкции с Москвы.

Кроме того, министр рассказал, что Порошенко за Крым предлагали миллиарды долларов.

"Насколько мне известно, для решения вопроса относительно Крыма президенту Украины Петру Порошенко даже деньги предлагали. Причем огромные. Условно говоря, больше годового бюджета Украины. Но на это не пошли, поэтому сегодня Кремль ожидает смену власти в нашей стране, чтобы попытаться "закрыть" вопрос,"– рассказал Гримчак.

Напомним, ранее экс-советник Владимира Путина, политолог и экономист Андрей Илларион рассказал, что Россия тратит на содержание аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса около 4 миллиардов долларов в год, что не сильно влияет на ее экономику.

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Кремль, Крым, Петр Порошенко, Юрий Гримчак.
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