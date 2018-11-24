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Президент Латвии настаивает на необходимости сохранения санкций против РФ

Президент Латвии настаивает на необходимости сохранения санкций против РФ
14:48 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Латвии призвал ЕС продолжать санкционную политику против РФ.

Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис призвал страны - члены Европейского Союза продолжать санкционную политику в отношении РФ.

Об этом президент Латвии сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Вейонис заявил, что сегодня обсудил с Порошенко вопросы безопасности и гуманитарную ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.

"Латвия решительно осуждает агрессию России на Донбассе. К сожалению, Москва не осуществляет никаких шагов на пути деэскалации", - подчеркнул Вейонис.

По его словам, блокада Азовского моря является еще одним подтверждением последовательной разрушительной региональной политики России.

"Латвия поддерживает твердую позицию ЕС непризнание незаконных "выборов" на территориях Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинскими властями", - заявил он.

Президент Латвии добавил, что его страна продолжает поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Введенные санкции против России должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений", - подчеркнул Вейонис.

Кроме того, он добавил, что Латвия придерживается политики непризнания аннексии Крыма Россией. Также Вейонис призвал Российскую Федерацию немедленно освободить всех украинских политических пленников. Вейонис отметил, что в рамках визита в Украину проведет встречу с лидерами крымскотатарского сообщества.

"Мы обеспокоены ограничениями прав крымских татар и преследованиями их на полуострове", - заявил Вейонис.

Он отметил, что международные наблюдатели по правам человека должны получить полный доступ на Крымский полуостров.

"К тому же мы непрерывно призываем немедленно освободить всех украинских политических заключенных, содержащихся в России и в незаконно аннексированном Крыму", - подчеркнул президент Латвии.

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Россия, Санкции, Латвия, Петр Порошенко, Раймондс Вейонис.
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