Вейонис: Мы видим, насколько храбро вы боретесь с силой, которая кажется больше

Новости Украины: Президент Латвии заявил, что Украина является примером достижения стратегических целей.

Украина является для мира примером достижения стратегических целей и храброй борьбы против силы, которая кажется больше и масштабнее.

Об этом сказал Президент Латвии Раймондс Вейонис во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Глава Латвийской Республики находится в Украине с рабочим визитом и 24 ноября принял участие в траурных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов, сообщает Правительственный портал.

"Мы понимаем вашу боль. И мы здесь, чтобы быть вместе с друзьями. Мы были и будем адвокатом Украины на международном уровне и поддерживаем ваше стремление стать частью ЕС и НАТО. Вместе мы будем сильнее и сможем противостоять вызовам современности. Украина служит для нас хорошим примером достижения своей цели. Вы в такой тяжелой ситуации – аннексия Россией Крыма, присутствие российских войск на украинской территории, невыполнение Россией договоренностей (по достижению мира). И мы видим, насколько храбро вы боретесь с силой, которая кажется больше. Вы показали, как много можно сделать, если целенаправленно работать", - сказал Президент Латвии.

В свою очередь, Гройсман отметил, что Латвия всегда была верным другом Украины и всегда придерживалась политики осуждения аннексии Крыма, нарушения суверенитета и территориальной целостности нашего государства. И здесь отдельного внимания, как отметил Гройсман, заслуживает план Президента Вейониса посетить Донбасс и убедиться, что происходит на линии соприкосновения.

Глава правительства рассказал Президенту Латвии об экономических достижениях Украинского государства, ходе реформ и планах на следующий год. Стороны также отметили позитив в экономическом сотрудничестве двух стран. Так, за 9 месяцев этого года двусторонняя торговля выросла более чем на 40% - до 331 млн долл., и по итогам года может составить около 0,5 млрд долл. Растет сотрудничество в логистике – с сентября начато движение поезда "Четырех столиц", который объединяет Киев и Ригу через Минск и Вильнюс.

"Мы рассчитываем на оживление секторального сотрудничества, прежде всего, в аграрной и транспортной сфере, и в сфере инноваций", - добавил Гройсман.

Как известно, 1-2 марта текущего года Премьер-министр Гройсман находился с визитом в Латвии, где провел важные переговоры с Президентом Вейонисом. Делегации двух стран договорились усиливать политический диалог и наращивать экономическое сотрудничество в контексте взаимного товарооборота, а также реализации совместных проектов на рынках третьих стран.