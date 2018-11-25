Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Украина выделит гумпомощь Йемену, Судану и Конго в память жертв Голодомора
Порошенко: Автокефалия в скором времени будет официально оформлена
Порошенко о сроках получения автокефалии
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Усика обязали провести бой с россиянином Лебедевым
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник
Зонд NASA совершит посадку на Марсе в понедельник

ФСБ запретила украинской журналистке въезд в Крым на 10 лет

ФСБ запретила украинской журналистке въезд в Крым на 10 лет
04:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: По словам журналистки, перед вручением запрета на въезд с ней провели в течение сорока минут два опроса.

Журналистке-фрилансеру Алене Савчук при попытке въезда в Крым, сотрудники ФСБ РФ вручили запрет на въезд сроком на 10 лет, до 28 августа 2028 года, сообщила Крымская правозащитная группа.

По ее словам сотрудники ФСБ 24 ноября 2018 года в 11.00 на российском пограничном пункте пропуска Джанкой (Чонгар), дали журналистке документ, который называется "Уведомление иностранного журналиста или лица без гражданства о принятом решении о неразрешении въезда в Российскую Федерацию".

В документе ФСБ ссылается на п.1 ч.1 ст. 27 №114-ФЗ от 15 августа 1996 года "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (п.1 Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства либо общественного порядка).

По информации журналистки, перед вручением запрета на въезд с ней провели в течение сорока минут два опроса по 10-15 минут каждый. Также, у нее сняли отпечатки пальцев. Объяснить, как именно А.Савчук угрожает безопасности РФ, сотрудники спецслужб не смогли, они сослались на указание вышестоящего руководства.

"Запрет въезда в Крым и РФ на 10 лет - до августа 2028-го. ФСБ бережет от меня обороноспособность и безопасность своего государства. Очень жаль, конечно. Зато теперь выхожу из тени и не буду сдерживаться. Готова к комментариям, беседам, дисскусиям, эфирам, консультациям", - написала А.Савчук на своей странице в Facebook.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, ФСБ, Алена Савчук, Запретили въезд в Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Екатерина Кухар показала, какой была в 16 лет
02 Годовщина Голодомора: Дуда написал письмо Порошенко
03 МИД РФ отметился циничным высказыванием о Голодоморе
04 Bitcoin упал до стоимости сентября прошлого года
05 Участники группы "KAZKA" прокомментировали лидерство в хит-парадах России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Еще один населенный пункт на оккупированном Донбассе перешел под контроль Украины
ООС взяли под контроль поселок на Светлодарской дуге
Итоги 24 ноября: День памяти жертв Голодомора и встреча Порошенко с Вейонисом
Главные новости за 24 ноября
&quot;Законы о евробляхах&quot; вступили в силу: как рассчитать стоимость растаможки авто
Сколько будет стоить растаможка авто на еврономерах
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Рецепт дня: лазанья классическая с мясом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь