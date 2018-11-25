Фриланд сообщила, что Канада будет защищать Украину от РФ

Новости Украины: Канада была первым государством мира после Украины, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев.

Канада всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессивных нападений со стороны России. Об этом по случаю 85-й годовщины Голодомора заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

“Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить его право на самоопределение, в том числе Россией, и будет защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность”, - сказала Фриланд.

Она напомнила, что организаторы Голодомора-геноцида хотели сломить волю украинской нации и отрицали свои действия.

“Попытка уничтожить украинский дух провалилась. Сегодня и всегда мы помним эту ужасную главу в истории человечества и чтим память жертв”, - подчеркнула министр.

Как известно, Канада стала первой государством мира после Украины, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев еще в 2008 году. С того времени в стране на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодоморов.