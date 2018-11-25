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В Европарламенте отреагировали на ситуацию в Азовском море

В Европарламенте отреагировали на ситуацию в Азовском море
16:27 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Европарламенте заявили, что эскалация в Азовском море – это серьезно и требует больше вашего внимания.

Немецкий политик и член Европейского парламента Ребекка Хармс прокомментировала ситуацию в Азовском море. "Эскалации в Азовском море – это серьезно и требует больше вашего внимания", – обратилась она к аудитории микроблога Twitter, распространив новость о столкновении между украинским и российским кораблями утром 25 ноября.

Как сообщалось, российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. "Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утерян спасательный плотик", - отметили в ВМС ВСУ.

В свою очередь в ФСБ РФ обвинили украинских военных в незаконном пересечении кораблями российской границы. Сейчас известно, что экипаж украинского рейдового буксира "Яны Капу" не пострадал во время тарана российским военным кораблем. В пресс-службе ВМС ВС Украины заверили, что украинская корабельная группа продолжает переход в порт Мариуполя, несмотря на противодействие РФ.

В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях являются нарушением норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву. "Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли черту и стали агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины", - говорится в заявлении.

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Все по теме:

Азовское море, ВМС ВСУ, Керченский пролив, Ребекка Хармс, Российская агрессия.
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