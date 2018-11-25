Президент Латвии посетил зону ООС

Новости Украины: Раймондс Вейонис стал вторым после президента Эстонии лидером иностранного государства, посетившим Донбасс.

Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис посетил зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе в рамках своего визита в Украину. Об этом сообщили в штабе ООС.

"В течение визита высокий зарубежный гость имел возможность наглядно убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и мирного населения. Господин Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также президент Латвии посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где пообщался с украинскими военными.

Напомним, Вейонис стал вторым после президента Эстонии лидером иностранного государства, посетившим зону боевых действий на Донбассе. Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Донбасс в мае 2018 года.