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Президент Латвии посетил зону ООС

Президент Латвии посетил зону ООС
17:05 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: facebook.com/pressjfo.news

Новости Украины: Раймондс Вейонис стал вторым после президента Эстонии лидером иностранного государства, посетившим Донбасс.

Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис посетил зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе в рамках своего визита в Украину. Об этом сообщили в штабе ООС.

"В течение визита высокий зарубежный гость имел возможность наглядно убедиться в том, что российские оккупационные войска ведут необъявленную войну не только против украинских защитников, но и мирного населения. Господин Вейонис осмотрел разрушенные россиянами жилые дома, интернат, больницу и другие сооружения социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Также президент Латвии посетил одну из воинских частей Объединенных сил, где пообщался с украинскими военными.

Напомним, Вейонис стал вторым после президента Эстонии лидером иностранного государства, посетившим зону боевых действий на Донбассе. Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Донбасс в мае 2018 года.

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Латвия, Донбасс, Президент Латвии, Раймондс Вейонис, ООС.
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