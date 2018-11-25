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У Порошенко прокомментировали российскую агрессию на Азове

У Порошенко прокомментировали российскую агрессию на Азове
21:24 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Скриншот

Новости Украины: Руководство МИД Украины проводит экстренные консультации с ЕС и НАТО по ситуации в Керченском проливе.

Последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС ВС Украины - акт агрессии, направленный на целенаправленную эскалацию Россией ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом вечером 25 ноября заявили в пресс-службе администрации президента Украины относительно агрессивных действий РФ в акватории Азовского моря.

"Осуждаем грубое нарушение Россией норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву за попытку присвоить украинскую акваторию и запретить свободное движение украинских и международных судов. Агрессивные действия РФ требуют решительного осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включая санкции", - заявили в АП.

В администрации сообщили, что с этой целью президент Украины Петр Порошенко находится в непосредственном контакте с руководством ЕС и НАТО.

"Глава государства поручил МИД оперативно проинформировать страны G7 и членов Совета Безопасности ООН о преступных действиях российской стороны в Азово-Керченской акватории и в районе Черного моря, а также инициировать рассмотрение данного вопроса в рамках ООН и ОБСЕ", - отметили в Администрации президента.

Ситуация в Азове: Россия обстреляла катер ВМС ВСУ, есть пораненный
Ситуация в Азове: Россия обстреляла катер ВМС ВСУ, есть пораненный Читать полностью

Также в АП сообщили, что Украина вместе с группой стран ЕС, США, Канадой и другими партнерами, разработала проект резолюции ООН по милитаризации Россией АР Крым и Азовского моря, которая будет рассмотрена Генеральной Ассамблеей ООН уже в декабре.

Утром 25 ноября Военный-морские силы ВСУ сообщили, что пограничные корабли РФ "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".

В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира.

В "пограничном управлении ФСБ по Крыму" заявили, что три корабля Военно-морских сил Украины пересекли госграницу России. Позже россияне запретили проход гражданских судов через Керченский пролив.

По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

По состоянию на 20:28 в командовании ВМС ВСУ сообщили, что против корабля ВМС ВС Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие, есть раненый.

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ЕС, НАТО, ВМС ВСУ, Керченский пролив, МИД Украины.
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