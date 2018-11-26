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Заседание СНБО из-за агрессии России в Керченском проливе

Заседание СНБО из-за агрессии России в Керченском проливе
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СНБО

Новости Украины: Заседание СНБО из-за вооруженной агрессии РФ в Азовском море

Началось заседание СНБО из-за вооруженной агрессии РФ в Азовском море. 

Военный кабинет предложил провести заседание СНБО для объявления правового режима военного положения.

"Военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли военно-морских сил является ни чем иным, как актом военной агрессии. Предложено провести заседание Совета национальной безопасности и обороны для объявления правового режима военного положения", - заявил секретарь СНБО А.Турчинов.

В воскресенье, 25 ноября, утром в Азовском море российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины, а в послеобеденную пору в Министерстве обороны Украины уже сообщили о выявленных ударных вертолетах российской армии. По состоянию на 19:00 в командовании ВМС ВС Украины заявили, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. По состоянию на 20:28 стало известно, что против корабля ВМС ВС Украины катера Пограничной службы ФСБ РФ применили оружие, есть шестеро раненных.

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Азовское море, Заседание, СНБО.
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