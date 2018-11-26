ФСБ признает факт захвата украинских кораблей

Новости Украины: В ФСБ признали захват украинских кораблей и рассказали о состоянии раненных моряков.

Федеральная служба безопасности РФ подтвердила вооруженный захват трех украинских кораблей возле Керченского пролива. Российское ведомство в своем заявлении обвинило экипажи катеров "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" во "вторжении в территориальные воды РФ", передает Дождь.

ФСБ заявляет, что экипажи украинских кораблей не реагировали на требования россиян немедленно остановиться и "совершали опасное маневрирование".

Для принудительной остановки украинских судов ФСБшники открыли огонь. В ФСБ РФ уверяют, что ранения получили трое украинских военнослужащих, им оказана медицинская помощь и их жизням ничего не угрожает.

В Москве завели уголовное дело "по факту нарушения российской государственной границы".

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли "неправомерно" зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.