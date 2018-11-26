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Агрессия РФ: Порошенко намерен провести переговоры с генсеком НАТО

Агрессия РФ: Порошенко намерен провести переговоры с генсеком НАТО
01:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Порошенко в понедельник утром проведет консультации с генсеком НАТО и главами других государств относительно действий РФ.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в понедельник утром проведет консультации с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главами других государств относительно агрессии России в Керченском проливе.

"Мы обращаемся к нашим странам-партнерам по Будапештскому меморандуму, которые брали на себя обязательства об обеспечении защиты суверенитета и территориальной целостности и независимости нашего государства. Мы обращаемся к странам Европейского Союза, в том числе и участникам Нормандского формата… для того, чтобы мы скоординировали наши действия, которые бы обеспечили защиту Украины. И обращаемся ко всей проукраинской мировой коалиции: мы должны объединить усилия. Завтра утром я запросил переговоры с генеральным секретарем Организации североатлантического альянса, господином Йенсом Столтенбергом – эти переговоры будут проведены, уже подтверждено, завтра пройдут консультации с лидерами других государств", - сказал П.Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье.

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НАТО, Керченский пролив, Йенс Столтенберг, Петр Порошенко.
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