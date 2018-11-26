"Мы сохраним спокойствие и порядок": Гройсман прокомментировал рекомендацию СНБО

Новости Украины: Гройсман считает, что нужно мобилизовать все возможности для защиты государства.

Украина должна мобилизовать все возможности государства, чтобы защитить свою территориальную целостность.

Так прокомментировал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рекомендацию Совета национальной безопасности и обороны ввести в Украине военное положение сроком на 60 суток из-за ситуации в Азовском море.

"Если нужно принимать решения, которые не ограничивают права и обязанности людей, а с другой стороны мобилизуют резервы государства, чтобы защитить границы и целостность, это надо сделать, - сказал Владимир Гройсман. - Мы 5 лет является объектом агрессии - и скрытой, и нескрываемой. И то, что сегодня произошло – недопустимо. Считаю, что должен быть мобилизован весь цивилизованный мир, чтобы этому дикарству поставить точку. Никто не дал права не уважать закон, посягать на территориальную целостность государства".

Глава Правительства заверил, что все, что касается экономической стабильности – будет сделано.

"Все, что касается национальной экономики, роста - будем обеспечивать и дальше. Мы сохраним спокойствие и порядок. И обеспечим ресурсы, чтобы защитить государство", - добавил Глава Правительства.

Как известно, согласно закону "О правовом режиме военного положения" военное положение - это особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения или устранения угрозы.

Предложения по введению военного положения в Украине или в отдельных ее местностях на рассмотрение Президенту Украины подает Совет национальной безопасности и обороны Украины.