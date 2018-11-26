МИД требует от России вернуть захваченные корабли и военнослужащих

Новости Украины: Украина требует от РФ немедленно вернуть захваченные в Азовском море судна.

Украина требует от России немедленно предоставить помощь раненым в Азовском море военнослужащим и вернуть их домой, а также вернуть захваченное украинское военное имущество.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Украина требует безотлагательно оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим, обеспечить их незамедлительное безопасное возвращение на Родину, а также вернуть захваченное военное имущество и компенсировать украинской стороне причиненные ей убытки", - отмечается в заявлении.

МИД Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с вооруженным нападением и захватом украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", а также ранением и захватом в плен членов их экипажей.

"Нападение на украинские суда, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь с соблюдением положений всех действующих многосторонних и двусторонних международных договоров и правил навигации, является очередным актом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, как это определено, в частности, в Статье 2 Устава ООН и положениями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 29/3314 от 14 декабря 1974 года об определении агрессии. Россия фактически расширила свои военные действия против Украины на море", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что кремлевский преступный режим сегодня в очередной раз продемонстрировал, что он не имеет границ остановится в своей агрессивной политике и готов к любым актам агрессии против нашего государства

"Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации в регионе Черного и Азовского морей и подрыв процесса мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта полностью возлагается на кремлевский режим", - заявили в МИД Украины.

В связи со сложившейся ситуацией, Украина обращается к своим союзникам и партнерам принять все необходимые меры для сдерживания агрессора, в том числе через применение новых и усиление существующих санкций, а также предоставление Украине военной помощи для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ.

Как сообщалось ранее, сейчас три украинских судна остаются захваченными российским спецназом в Черном море после того, как по ним был открыт огонь. Два украинских катера "Бердянск" и "Никополь" пораженные огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. По меньшей мере шестеро украинских военнослужащих получили ранения.

В связи с чрезвычайными событиями в Азовском море Президент Петр Порошенко созвал Военный кабинет. Украина обратилась с требованием немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

Во время экстренного заседания СНБО Президент Петр Порошенко поддержал предложение Военного кабинета о введении военного положения и обратиться к Верховной Раде.