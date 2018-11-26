Госпогранслужба предложила ограничить въезд некоторым категориям россиян

Новости Украины: Госпогранслужба заявила об усилении режима охраны и предложила ограничить въезд в Украину.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил о том, что пограничники планируют перейти на усиленный режим охраны границы и предложил ограничить въезд в Украину для некоторых категорий россиян. Об этом он сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

"Исходя из имеющейся обстановки планируем перейти на усиленный режим охраны границы", - заявил он.

При этом Цигикал заметил, что в случае введения военного положения - то для граждан Украины никаких ограничений по пересечению пунктов пропуска не будет.

"Предлагаю для некоторых категорий граждан РФ ограничить въезд на территорию Украины", - добавил председатель Госпогранслужбы.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил: "Действуйте в пределах своих полномочий, я, как президент, как верховный главнокомандующий готов поддержать любые ваши инициативы".

Как сообщалось, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли "неправомерно" зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В ВМС сообщили, что малый БРК "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый БРК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.