Скачать
Понедельник, 26.11.2018
Порошенко призвал нардепов прибыть на заседание по введению военного положения
Порошенко призвал нардепов прибыть на заседание по введению военного положения
Появились аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков в Азовском море
Аудиозаписи переговоров украинских и российских моряков
Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко
Усик прилетел в США на бои Гвоздика и Ломаченко
ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии
ГРА-2018: названы все финалисты театральной премии

Госпогранслужба предложила ограничить въезд некоторым категориям россиян

Госпогранслужба предложила ограничить въезд некоторым категориям россиян
08:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Госпогранслужба заявила об усилении режима охраны и предложила ограничить въезд в Украину.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил о том, что пограничники планируют перейти на усиленный режим охраны границы и предложил ограничить въезд в Украину для некоторых категорий россиян. Об этом он сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

"Исходя из имеющейся обстановки планируем перейти на усиленный режим охраны границы", - заявил он.

При этом Цигикал заметил, что в случае введения военного положения - то для граждан Украины никаких ограничений по пересечению пунктов пропуска не будет.

"Предлагаю для некоторых категорий граждан РФ ограничить въезд на территорию Украины", - добавил председатель Госпогранслужбы.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил: "Действуйте в пределах своих полномочий, я, как президент, как верховный главнокомандующий готов поддержать любые ваши инициативы".

Как сообщалось, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Пограничники усилили меры безопасности
Пограничники усилили меры безопасностиЧитать полностью

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Россия же заявляет, что украинские корабли "неправомерно" зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.

В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а потому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Аваков рассказал, как проходит обустройство украино-российской границы
Аваков рассказал, как проходит обустройство украино-российской границыЧитать полностью

Позже стало известно, что во время выхода из Керченского пролива российские корабли открыли огонь по украинским.

В ВМС сообщили, что малый БРК "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" захвачены и буксируются, а малый БРК "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов.

В результате агрессивных действий россиян в Черном море недалеко от Керченского пролива 6 украинских военнослужащих получили ранения.

На заседании СНБО было принято решение предлагать ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток для создания условий по отпору вооруженной агрессии. Председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что созывает внеочередное заседание парламента из-за агрессии Российской Федерации возле Керченского пролива сегодня, 26 ноября, на 16:00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Госпогранслужба, ВСУ, Петр Порошенко, ГПСУ, Петр Цигикал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заседание СНБО из-за агрессии России в Керченском проливе
02 Агрессия РФ в Керченском проливе: Украина обратилась за поддержкой к США
03 Эти продукты ни за что не станут есть диетологи
04 Атака России на Азове: последние события
05 Эксперты назвали самые распространенные причины неисправности смартфонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко поддержал введение военного положения
Порошенко поддержал введение военного положения
Атака России на Азове: последние события
Атака России на Азове: последние события
В Украине объявили штормовое предупреждение: ограничено движение в областях
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Рецепт дня: шоколадный брауни
Рецепт дня: шоколадный брауни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь