Ляшко предлагает разрешить проводить выборы в условиях военного положения

Новости Украины: Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко может поддержать введение военного положения, но предлагает внести изменения в закон, чтобы можно было провести выборы.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко предлагает изменить закон о военном положении, чтобы даже в случае его введения можно было провести выборы. Об этом он написал в Facebook в ночь на 26 ноября.

"Есть все основания рассмотреть введение военного положения", – отметил тогда нардеп.

"Но отмена президентских выборов – это тоже угроза для государства, которая провоцирует узурпации власти, что спровоцирует сопротивление общества на улице. И все это может ввергнуть Украину в хаос и анархию, что для Москвы будет означать победу", – заявил Ляшко.

"Единственное логическое для государства решение – изменение закона о военном положении. Введение нормы, что во время военного положения президентские и парламентские выборы могут проходить", – убежден он.

По мнению Ляшко, Верховная Рада должна рассмотреть это на внеочередном заседании в понедельник.

В то же время, в комментарии каналу "Newsone" лидер "Радикальной партии" сказал: "Является ли адекватным ответом на действия России в Азовском море введение военного положения – у меня есть сомнения. Скажу честно, большие сомнения. Военное положение надо было вводить в 2014 году".

25 ноября Военно-морские силы ВСУ сообщили, что в районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, русскими были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

В ходе заседания СНБОУ начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего на украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине неизвестна.

По резульата заседаний СНБО президент Петр Порошенко просит Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента на 16:00 26 ноября.