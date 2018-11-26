Минюст готовит заявление в ЕСПЧ по защите прав захваченных РФ украинских моряков

Новости Украины: Минюст готовит заявиление в ЕСПЧ относительно защиты прав украинских военных моряков, которых 25 ноября захватила Россия.

Министерство юстиции Украины готовит заявление в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для защиты захваченных Российской Федерацией украинских военных моряков, сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина.

"Секретариат уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека Минюста готовит заявление в ЕСПЧ в соответствии с Правилами 39 Регламента Суда относительно защиты прав украинских военных моряков, захваченных вчера Российской Федерацией", - написал И.Лищина на свой странице в Фейсбук в понедельник.

При этом он отметил, что подробности заявления будут сообщены позже.

Также известно, что российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова не выходит на связь. Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире Общественного.

"Она не выходит на контакт. Может, она не получила никаких указаний. Я выходила на контакт, но они (российская сторона – ред.) не выходят", — сказала Денисова.

По ее словам, сейчас информация об украинских моряков на захваченных Россией судах в Керченском проливе очень противоречива. Украине не удается выйти с ними на связь, поэтому нет данных об их состоянии и местонахождении.

Напомним, российские суда обстреляли и захватили украинские корабли возле Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает введение военного положения из-за нападения РФ на украинские корабли возле Керченского пролива.

Утром 25 ноября украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порту Мариуполя. Во время этого задания российское судно протаранило украинский буксир и повредило его. Из экипажа никто не пострадал.

Со своей стороны Россия заявила, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива Украинские корабли начали выходить из Керченского пролива, но российские корабли преследовали их и угрожали применить оружие.