Продан вернулся в Украину после лечения в Баварии

Новости Украины: Бывший исполняющий обязанности председателя ГФС Мирослав Продан сегодня, 26 ноября, сообщил о возвращении в Украину после лечения а Германии.

Бывший исполняющий обязанности председателя ГФС Мирослав Продан, которому прокуроры САП заочно сообщили о подозрении в незаконном обогащении, заявил, что вернулся в Украину. Об этом он написал в Facebook.

"Только что вернулся в Киев. Курс лечения оказался сложным. Три хирургических вмешательства под наркозом. Лечение еще продолжается, но теперь могу не находиться в медицинском учреждении", - написал Продан.

По его словам, подтверждения из клиники относительно заболевания были переданы в САП. "Надеюсь, не придется никого убеждать, что крупнейшая и самая известная государственная клиника Баварии ничего не выдумала", - добавил он.

Как сообщалось, 15 ноября прокуроры САП заочно сообщили о подозрении бывшему и.о. председателя ГФС Продану.

В ведомстве заявили, что он подозревается в приобретении за время работы на должностях и.о. заместителя и председателя ГФС с июля 2016 года по июнь 2018 года в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретены несколько объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Также следствием проверяется причастность Продана к приобретению других объектов недвижимости в городе Киеве и люксовых автомобилей. В свою очередь Продан заявил, что он находится в Германии на лечении. Он отбрасывает все выдвинутые ему обвинения.