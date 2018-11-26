Суд по делу Мартыненко начал исследовать 200 томов письменных доказательств

Новости Украины: В суде завершили приобщать письменные доказательства по делу и на протяжении судебного заседания успели выучить два тома этих доказательств.

Суд в деле экс-депутата Николая Мартыненко завершил приобщение к материалам свыше 200 томов текстовых доказательств и начал их исследовать. Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

Симкив рассказал, что прокуроры также пытались приобщить к делу вещественные доказательства - компьютеры, флеш-накопители, телефоны, которые содержат определенную информацию относительно фигурантов дела. Коллегия судей в удовлетворении этого ходатайства отказала, объяснив это решение отсутствием в суде помещения, пригодного для хранения вещественных доказательств

Прокуроры хлопотали в суде о привлечении к материалам дела доказательств стороны защиты, чтобы таким образом завершить эту стадию судебного разбирательства. Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, мотивируя это тем, что приобщение материалов дела стороны защиты состоится после исследования доказательств стороны обвинения.

"Мы перешли к исследованию письменных доказательств - двум личным делам обвиняемых - Мартыненко и Василькова, из которых было установлено, что они давно между собой знакомы. Васильков работал в подчинении Мартыненко, когда тот был руководителем одного из субъектов ведения хозяйства. Также мы исследовали доход Мартыненко и его жены", - рассказал Симкив.По его словам, суд решил проводить заседание в деле Мартыненко один раз на неделю в понедельник. Следующее заседание состоится в 9 часов 3 декабря.

Как сообщалось, Шевченковский райсуд Киева 22 октября начал разбирательство дела относительно экс-депутата Мартыненко. Кроме него, по делу проходят еще пятеро обвиняемых: Владимир Богданец, Александр Сорокин, Сергей Перелома, Руслан Журило и Валерий Васильков, которые являются должностными лицами "Нафтогаза Украины", "Объединенной горно-химической компании", "СхідГЗК" и "Ядерного топлива".

По данным САП, Мартыненко и Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и выполнении контрактов на поставку оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS и заключении и выполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6 млн 400 тыс. евро.

Кроме того, Мартыненко, Перелома, Печалило, Сорокин и Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "СхідГЗК" в размере $17, 28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "СхідГЗК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions - und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.