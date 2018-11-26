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Порошенко: Военное положение продлится 30 дней и начнется 28 ноября

Порошенко: Военное положение продлится 30 дней и начнется 28 ноября
17:34 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что вводит военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября.

Военное положение вводится на всей территории Украины с 9:00 утра среды, 28 ноября, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Согласно решению СНБО… как президент и верховный главнокомандующий ВСУ выполнил свою конституционную обязанность и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины с 9:00 утра 28 ноября", - сказал он в телеобращении в понедельник.

Президент подчеркнул, что указ не предусматривает никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, внедрением цензуры.

Военное положение: какие права и свободы украинцев могут ограничить

"Надеюсь, что и политики, и СМИ будут действовать ответственно и адекватно в сложившейся ситуации, и не будут атаковать Украину тезисами, заимствованными у российских пропагандистов", - отметил он.

П.Порошенко обозначил, что в указ вошли только те опции, которые касаются преимущественно различных военных мер: человеческие, вооруженные, финансовые, которые в случае вторжения агрессора позволят Украине скорей мобилизовать все ресурсы. Он заявил, что не намерен прибегать к полной или частичной мобилизации, но такая возможность остается открытой только в случае, если Российская Федерация пойдет на дальнейшую эскалацию ситуации.

"Военное положение не означает объявления войны. Оно вводится исключительно с целью усиления обороны Украины на фоне растущей агрессивности со стороны России. Военное положение не означает отказа политико-дипломатического урегулирования на Востоке. Я об этом сегодня детально проинформировал наших западных партнеров", - сказал глава государства.

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СНБО, ВСУ, Петр Порошенко, Военное положение.
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