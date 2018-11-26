Порошенко заявил, что отмены выборов не будет

Новости Украины: Петр Порошенко заявил, что в начале декабря внесет в Раду проект решения об объявлении выборов президента Украины 31 марта 2019г.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерении внести в начале декабря в Верховную Раду проект решения о проведении президентских выборов в стране 31 марта 2019 года.

"Военное положение будет длиться 30 дней и завершится в середине декабря. Именно в начале декабре я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны состояться в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года", - заявил П.Порошенко в своем телеобращении в понедельник.

Он подчеркнул, что как верховный главнокомандующий приложит все усилия для того, чтобы вложиться "в эти сжатые сроки". "И за месяц выжать максимум возможностей для повышения нашей готовности отбить возможное полномасштабное наступление страны-агрессора - России", - добавил он.

Как сообщалось, 25 ноября российские суда обстреляли и захватили три украинских корабля в районе Керченского пролива. По последним данным, шестеро украинских моряков получили ранения.

В связи с этим Совет национальной безопасности и обороны Украины предложил Президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток.

Порошенко 26 ноября подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно введения военного положения в Украине с 26 ноября по 25 января и внес в Верховную Раду законопроект с предложением принять его указ.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту одобрить указ Президента о введении военного положения в Украине.