Конфликт в Азове: Совбез ООН заблокировал повестку дня России

Новости Украины: Совбез ООН отказался рассматривать инициированное Россией "нарушение границ РФ" украинскими судами в Керченском проливе.

США, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция выступили против обсуждения в Совете безопасности ООН "нарушение границ РФ" в Черном и Азовском морях.

"Мы выступаем единым фронтом против попытки России обсудить недавнюю эскалацию в Керченском проливе по инициативе России по теме "Нарушение границы РФ" повестки дня. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ", - сказала постоянный представитель США при ООН Ники Хейли.

Согласно голосованию за утверждение соответствующей повестки дня заседания только 4 члена Совбеза проголосовали "за", таким образом этот вопрос был снят с обсуждения.

Напомним, официальный Киев созвал совещание Совбеза ООН после обстрела и захвата россиянами кораблей Военно-Морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые осуществляли переход из Одессы (Черное море) в Мариуполь (Азовское море), двигаясь через Керченский пролив. Неизвестна судьба 23 украинских моряков, которых оккупанты захватили во время атаки. Шестеро украинских военных ранены и находятся на российской территории.

Украинские власти опасаются, что Москва открыла новый фронт агрессии на Азовском море. Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел проинформировать страны "Большой семерки" и членов Совета Безопасности ООН о действиях РФ в Азово-Керченской акватории.

С аналогичным призывом рассмотреть морской конфликт на Совбезе ООН выступила и Москва. Она утверждает, что украинские суда нарушили ее морскую границу.

25 ноября украинские малые бронированные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" утром начали плановый переход из Одессы в Мариуполь, но их встретили 4 корабля РФ, хотя, по данным ВМС Украины, о переходе российскую сторону уведомили заранее.

Российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран украинского буксира "Яны Капу". В результате оба корабля получили повреждения. В это же время на помощь украинским военным судам из Бердянска были направлены два бронированных корабля класса "Гюрза". Когда они подошли к Керченскому проливу, Россия объявила, что блокирует проход через пролив.

Около 19 часов группа украинских кораблей, ожидавшая прохода по Керченскому проливу, начала движение на выход. Российские корабли начали преследование и потребовали прекратить движение. Позже российская сторона открыла огонь на поражение и захватила украинские корабли, известно о 6 раненых военнослужащих.

Российская сторона заявляет о якобы "незаконном пересечении госграницы РФ" тремя украинскими судами, а также обвиняет Украину в провокации.