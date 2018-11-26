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В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе

В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
20:23 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф УНИАН

Новости Украины: Йенс Столтенберг призвал в понедельник Россию вернуть свободу украинским морякам, задержанным в результате инцидента в Керченском проливе.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе постоянно анализируют ситуацию для возможности оказать большую поддержку Украине.

Об этом генсек Альянса сказал на брифинге в Брюсселе после заседания Комиссии Украина-НАТО.

”Союзники НАТО ввели широкомасштабные санкции в отношении России. НАТО осуществляет самое большое усиление нашей коллективной обороны за одно поколение. Поэтому Россия должна понять, что существуют последствия ее действий. Мы будем сохранять связь с украинским правительством, чтобы подчеркивать нашу поддержку”, - отметил Столтенберг.

Он пояснил, что Альянс реагирует на действия России против Украины на протяжении нескольких лет решительно, потому были введены экономические санкции, а после оккупации Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины Альянс осуществил самое масштабное укрепление системы коллективной обороны после завершения холодной войны, а также усилил присутствие на восточном рубеже Альянса.

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”Затем союзники НАТО предоставили твердую политическую и практическую поддержку Украине. Мы помогли модернизировать украинские Вооруженные силы, мы предоставили определенную поддержку Военно-морским силам Украины, и мы постоянно осуществляем оценку, что мы можем сделать больше для оказания поддержки и помощи Украине”, - подчеркнул генсек Альянса.

По его словам, поддержка предоставляется Украине как непосредственно от НАТО, так и от отдельных стран-членов на двустороннем уровне.

”И мы поддерживаем и поощряем это”, - добавил он.

”Поэтому мы следим и осуществляем мониторинг ситуации очень внимательно, и мы постоянно оцениваем, что мы можем еще сделать, потому что Россия должна понять, что ее действия будут иметь последствия”, - добавил Столтенберг.

”Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков и суда, которые она вчера захватила. И мы призываем к спокойствию и сдержанности”, - подчеркнул Столтенберг.

”Этот инцидент является напоминанием, что в Украине идет война. Она идет больше четырех лет. Позиция союзников была последовательной. С 2014 года все союзники осудили агрессивные действия России в Крыму и на востоке Украины. Россия должна прекратить свою поддержку групп боевиков и вывести все свои силы с украинской территории. Союзники не признают незаконной и противоправной аннексии Россией Крыма. Продолжающаяся милитаризация Россией Черного моря и Азовского моря представляет собой дальнейшие угрозы независимости Украины и подрывает стабильность всего региона”, - подчеркнул Столтенберг.

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Все по теме:

НАТО, Россия, Керченский пролив, Йенс Столтенберг, Украинские моряки, Азовском море.
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