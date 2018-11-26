Ельченко рассказал на совбезе ООН о состоянии захваченных украинских моряков

Новости Украины: Ельченко проинформировал, что один из раненых на Азове украинских моряков - в критическом состоянии.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил о том, что среди шестерых украинских моряков, раненных во время обстрела со стороны российских кораблей, один находится в критическом состоянии.

Об этом Ельченко заявил во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, созванного в понедельник.

"Украинские корабли "Бердянск" и "Никополь" были повреждены (в результате обстрела - ред.). После этого украинские суда были вынуждены остановиться, их захватило спецподразделение ФСБ России. Шестеро украинских моряков получили ранения, трое из них - серьезные. По предварительной информации, один человек находится в критическом состоянии", - отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что все противоправные действия российской стороны против трех украинских кораблей, которые направлялись в Азовское море через Керченский пролив, были задокументированы.