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Ельченко рассказал на совбезе ООН о состоянии захваченных украинских моряков

Ельченко рассказал на совбезе ООН о состоянии захваченных украинских моряков
23:16 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Ельченко проинформировал, что один из раненых на Азове украинских моряков - в критическом состоянии.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил о том, что среди шестерых украинских моряков, раненных во время обстрела со стороны российских кораблей, один находится в критическом состоянии.

Об этом Ельченко заявил во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, созванного в понедельник.

"Украинские корабли "Бердянск" и "Никополь" были повреждены (в результате обстрела - ред.). После этого украинские суда были вынуждены остановиться, их захватило спецподразделение ФСБ России. Шестеро украинских моряков получили ранения, трое из них - серьезные. По предварительной информации, один человек находится в критическом состоянии", - отметил украинский дипломат.

Он подчеркнул, что все противоправные действия российской стороны против трех украинских кораблей, которые направлялись в Азовское море через Керченский пролив, были задокументированы.

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Азовское море, ООН, Совбез ООН, Владимир Ельченко.
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