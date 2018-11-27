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Вторник, 27.11.2018
&quot;О введении военного положения в Украине&quot;: Текст закона
"О введении военного положения в Украине": Текст закона
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"О введении военного положения в Украине": Текст закона

&quot;О введении военного положения в Украине&quot;: Текст закона
01:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Опубликован текст закона "О введение военного положения в Украине".

Официальный портал Верховной рады Украины опубликовал принятый 276 голосами "за" Закон об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного состояния в Украине" №9338.

"В соответствии с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины, статьи 5 Закона Украины "О правовом режиме военного положения Верховная Рада Украины постановляет:

  • Утвердить Указ Президента Украины от 26 ноября 2018 года № 393 "О введении военного положения в Украине" с таким предостережением: военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

  •  В период действия военного состояния, введенного указанным Указом Президента Украины,частичная мобилизация объявляется Президентом Украины в сроки и в объемах в соответствии с угроз национальной безопасности и обороне Украины.

  • Этот Закон вступает в силу со дня его опубликования", - указано в документе.

В ночь на 26 ноября на заседании СНБО Порошенко предложил ввести военное положение в связи с агрессией Российской Федерации в Азовском море. После решения Совбеза спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады на понедельник, 26 ноября, в 16:00.

Президент Петр Порошенко, в свою очередь, ввел в действие решение и внес в Верховную Раду законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь". Для этого российские перегородили движение под Крымским мостом танкером и даже прибегли к тарану буксира пограничным кораблем "Дон".

Вечером того же дня российские корабли напали на них и захватили, при этом ранив по меньшей мере шестерых украинских моряков.

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Верховная Рада, Азовское море, Закон, Военное положение.
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