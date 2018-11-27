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Парубий встретится с главами Европарламента и НАТО

Парубий встретится с главами Европарламента и НАТО
01:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Спикер Рады посетит с визитом Бельгию 27 ноября.

Председатель украинского парламента Андрей Парубий планирует встретиться с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Встречи пройдут в рамках однодневного визита А.Парубия в Бельгию.

Накануне генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе постоянно анализируют ситуацию для возможности оказать большую поддержку Украине.

Напомним, 26 ноября вечером депутаты утвердили введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября.

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Все по теме:

НАТО, Европарламент, Йенс Столтенберг, Андрей Парубий, Антонио Таяни.
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