Парубий встретится с главами Европарламента и НАТО

Новости Украины: Спикер Рады посетит с визитом Бельгию 27 ноября.

Председатель украинского парламента Андрей Парубий планирует встретиться с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Встречи пройдут в рамках однодневного визита А.Парубия в Бельгию.

Накануне генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе постоянно анализируют ситуацию для возможности оказать большую поддержку Украине.

Напомним, 26 ноября вечером депутаты утвердили введение военного положения в ряде областей Украины на 30 суток с 28 ноября.