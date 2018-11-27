Столтенберг анонсировал встречу НАТО с участием Украины и Грузии

Новости Украины: НАТО на следующей неделе проведет встречу министерского уровня с Украиной и Грузией.

Союзники по НАТО намерены обсудить ситуацию, которая складывается в регионе Черного моря, с важными партнерами, каковыми являются Украина и Грузия.

Соответствующая встреча министерского уровня состоится на следующей неделе.

Об этом в понедельник во время пресс-конференции по итогам заседания Комиссии НАТО-Украина в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"НАТО увеличило свое присутствие в регионе Черного моря на суше, а также путем воздушного патрулирования над черноморским регионом. Мы имеем также регулярное присутствие в Черном море возможностей НАТО. У нас в этом регионе находятся три страны НАТО – Румыния, Турция и Болгария, а также мы имеем очень близких партнеров, Украину и Грузию. Мы встретимся с ними на следующей неделе на министерском уровне с участием министра иностранных дел Климкина. Он приедет к НАТО, и мы будем вместе с ним, а также с Грузией, обсуждать вопросы безопасности в этом регионе Черного моря", - сказал генеральный секретарь НАТО.