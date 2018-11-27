Скачать
Вторник, 27.11.2018
Климкин: У РФ есть планы в отношении всего юга Украины вплоть до Приднестровья
Климкин: У РФ есть планы в отношении всего юга Украины вплоть до Приднестровья
Столтенберг анонсировал встречу НАТО с участием Украины и Грузии
Столтенберг анонсировал встречу НАТО с участием Украины и Грузии
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост
Рождественский пост 2018: диетологи подсказали, как правильно войти в пост

Столтенберг анонсировал встречу НАТО с участием Украины и Грузии

Столтенберг анонсировал встречу НАТО с участием Украины и Грузии
05:06 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: НАТО на следующей неделе проведет встречу министерского уровня с Украиной и Грузией.

Союзники по НАТО намерены обсудить ситуацию, которая складывается в регионе Черного моря, с важными партнерами, каковыми являются Украина и Грузия.

Соответствующая встреча министерского уровня состоится на следующей неделе.

Об этом в понедельник во время пресс-конференции по итогам заседания Комиссии НАТО-Украина в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

"НАТО увеличило свое присутствие в регионе Черного моря на суше, а также путем воздушного патрулирования над черноморским регионом. Мы имеем также регулярное присутствие в Черном море возможностей НАТО. У нас в этом регионе находятся три страны НАТО – Румыния, Турция и Болгария, а также мы имеем очень близких партнеров, Украину и Грузию. Мы встретимся с ними на следующей неделе на министерском уровне с участием министра иностранных дел Климкина. Он приедет к НАТО, и мы будем вместе с ним, а также с Грузией, обсуждать вопросы безопасности в этом регионе Черного моря", - сказал генеральный секретарь НАТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Грузия, Черное море, Йенс Столтенберг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине ввели военное положение: названы области
02 Состоялась посадка зонда InSight на Марс (Видео)
03 Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
04 В НАТО сделали заявление о ситуации в Керченском проливе
05 Военное положение: Турчинов рассказал, когда и где ограничат права граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп прокомментировал обострение между Украиной и РФ
Обострение в Азовском море: Трамп дал комментарий
Мобилизация во время военного положения: кого призовут и что будет
Мобилизация во время военного положения: кого призовут
Парубий встретится с главами Европарламента и НАТО
Парубий встретится с главами Европарламента и НАТО
Биологи создали прозрачных мух
Биологи создали прозрачных мух
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь