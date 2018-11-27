Климкин: У РФ есть планы в отношении всего юга Украины вплоть до Приднестровья

Новости Украины: По словам Климкина, Россия хочет захватить территорию от Мариуполя до Приднестровья.

У Российской Федерации есть планы по захвату украинской территории от Мариуполя до Приднестровья и дальнейшего расчленения Украины.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин, сообщает корреспондент Укринформа.

"Не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять, что у России есть планы в отношении и Мариуполя, и всего побережья. Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и немилитаристких действий, у России есть планы и в отношении всего Юга вплоть до Приднестровья, и по расчленению Украины", - заявил он.

По его словам, для Путина само существование Украины – "фундаментальная проблема для его системы", и именно поэтому Россия на этом не остановится.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил об угрозе вторжения и захвата Россией украинских городов Мариуполь и Бердянск.

Как сообщалось ранее, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы России захватили три украинских корабля, которые были сначала заблокированы, а потом обстреляны россиянами в Керченском проливе. По оперативной информации, малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", пораженные огнем противника, потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также заставили остановиться.