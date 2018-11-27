ОБСЕ вскоре соберется на заседание для обсуждения агрессии РФ в Азовском море

Новости Украины: Агрессию РФ возле Керченского пролива обсудят на заседании ОБСЕ в четверг.

В четверг, 29 ноября, пройдет очередное заседание Постоянного совета ОБСЕ, во время которого будет вновь рассмотрен акт агрессии РФ у Керченского пролива, как и другое недавнее грубое нарушение - проведение фейковых выборов на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил в комментарии корреспонденту Укринформа Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук по результатам специального заседания Постоянного совета ОБСЕ в понедельник.

"Мы будем продолжать консультации с нашими иностранными партнерами с тем, чтобы рассмотреть пути усиления роли ОБСЕ в реагировании на эту ситуацию и достижения деэскалации. Уже на этой неделе в четверг на очередном заседании Постоянного Совета ОБСЕ будут выступать руководитель СММ ОБСЕ посол Апакан и спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ посол Сайдик. И это будет еще один повод для того, чтобы рассмотреть последние события в контексте тех грубых нарушений, которые были совершены РФ сейчас возле Керченского пролива и лишь две недели назад - на оккупированной части Донбасса из-за проведения незаконных и фейковых "выборов" в этой части", - сказал он.

Дипломат отметил, что во время сегодняшнего заседания, с одной стороны, были осуждены действия РФ и призвано освободить украинские корабли и украинских моряков, но также России, а с другой стороны – "прозвучало и требование к тому, чтобы было обеспечено свободное судоходство через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море".

"Необходимо заставить Россию уважать и соответствующие нормы международного права и соответствующие положения существующих двусторонних соглашений. И здесь необходимо надо будет дополнительно изучать, какие механизмы могут быть задействованы с точки зрения международного мониторинга для того, чтобы не допустить нарушения с российской стороны свободы судоходства", - заявил он.

Как сообщалось, в понедельник в Вене прошло специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию украинской делегации из-за акта агрессии России против украинских кораблей вблизи Керченского пролива. Во время заседания российская делегация находилась в изоляции, ее действия были осуждены, а страны-члены призвали РФ освободить захваченные украинские корабли и украинских моряков, как и обеспечить свободное судоходство через Керченский пролив.