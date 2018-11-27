Путин на саммите G20 расскажет свою версию событий в Керченском проливе

Новости Украины: Владимир Путин в случае возникновения вопросов расскажет лидерам G20 об «инциденте» в Керченском проливе.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин в случае возникновения вопросов расскажет лидерам G20 об "инциденте" в Керченском проливе.

Как передает корреспондент в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается обсуждения этого инцидента, позавчерашнего, на саммите, это не тема для самого саммита "двадцатки". Но в то же время, если какие-то вопросы будут подниматься в ходе двусторонних встреч с президентом на полях саммита, ни у кого не должно быть сомнений, что президент даст исчерпывающие пояснения", - сказал Песков.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Как сообщал, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру ”Яны Капу” и двум катерам ”Бердянск” и ”Никополь”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль ”Дон” протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен. По разным данным, всего в плен были захвачены 23 или 24 украинца.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Facebook, ссылаясь на информацию от крымчан, что так называемый ”суд” в Симферополе сегодня, 27 ноября, будет избирать меру пресечения захваченным в плен украинским морякам.