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Ситуация в Азовском море: Могерини призвала РФ освободить украинских моряков

Ситуация в Азовском море: Могерини призвала РФ освободить украинских моряков
12:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: По словам Федерики Могерини, ситуация в Азовском море является неприемлемой.

Высокий представитель ЕС по вопросам Совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала к немедленному освобождению украинских кораблей и их экипажей, которые были захвачены 25 ноября в Азовском море. Соответствующее заявление размещено на ее странице в соцсети Twitter.

"Развитие, которое произошло в Азовском море, является неприемлемым. Нахожусь в контакте с Павлом Климкиным и Христей Фриланд со вчерашнего дня для координации в реагировании. Послы ЕС встретились сегодня и продолжат обсуждение завтра. Мы призываем всех к сдержанности. Мы ожидаем, что Россия немедленно освободит украинские экипажи и корабли", - говорится в заявлении.

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Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы России обстреляли и захватили в Керченском проливе украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На захваченных судах находились 23 моряка, шестеро из них ранены.

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Все по теме:

Азовское море, Украинские моряки, Федерика Могерини, Ситуация в Азовском море, Захваченные украинские моряки.
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