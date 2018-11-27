Ситуация в Азовском море: Могерини призвала РФ освободить украинских моряков

Новости Украины: По словам Федерики Могерини, ситуация в Азовском море является неприемлемой.

Высокий представитель ЕС по вопросам Совместной внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала к немедленному освобождению украинских кораблей и их экипажей, которые были захвачены 25 ноября в Азовском море. Соответствующее заявление размещено на ее странице в соцсети Twitter.

"Развитие, которое произошло в Азовском море, является неприемлемым. Нахожусь в контакте с Павлом Климкиным и Христей Фриланд со вчерашнего дня для координации в реагировании. Послы ЕС встретились сегодня и продолжат обсуждение завтра. Мы призываем всех к сдержанности. Мы ожидаем, что Россия немедленно освободит украинские экипажи и корабли", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, осуществлявших плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. После этого спецназовцы России обстреляли и захватили в Керченском проливе украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На захваченных судах находились 23 моряка, шестеро из них ранены.