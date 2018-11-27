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Инцидент в Азове: 8 военным РФ сообщено о подозрении

Инцидент в Азове: 8 военным РФ сообщено о подозрении
13:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Военная прокуратура сообщила о подозрении восьмерым военнослужащим РФ, причастным к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

Военная прокуратура Южного региона Украины сегодня сообщила о подозрении восьмерым военнослужащим РФ, причастным к ведению агрессивных военных действий, в частности, к захвату украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Яна Стекачева.

По ее словам, установлено, что захват осуществлен при непосредственном руководстве заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ – начальника пограничного управления ФСБ АР Крым и Севастополя контр-адмирала Станкевича и руководителя департамента береговой охраны вице-адмирала Медведева, которые координировали и организовали нападение.

Отмечается, что военнослужащим РФ сообщено о подозрении сегодня, 27 ноября. В частности, начальнику пограничного управления ФСБ РК и Севастополя контр-адмиралу Станкевичу, заместителю руководителя Пограничной службы ФСБ РФ – руководителю департамента береговой охраны вице-адмиралу Медведеву, начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и Севастополю, в состав которого входят ПСКР "Изумруд" и ПСКР "Дон", капитану 1 ранга Ромашкину.

Кроме того, о подозрении сообщено замначальника управления – начальнику отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК капитану 1 ранга Шеину, начальнику службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по РК капитану 2 ранга Шатохину, командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР "Дон" капитану 2 ранга Саляеву, командиру сторожевого корабля "Изумруд" капитану 3 ранга Шипицыну и командиру малого противолодочного корабля "Суздалец" капитану 3 ранга Щербакову.

Всем перечисленным военнослужащим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), а Шипицыну еще и по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Стекачева уточнила, что, согласно действующему украинскому законодательству, соответствующие документы направлены по официальным местам службы подозреваемых.

Как сообщалось, 25 ноября в Керченском проливе корабли РФ обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск", "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

По данным украинской стороны, на захваченных судах находились 23 моряка, шестеро из них ранены.

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Украина, РФ, Керченский пролив, ФСБ, Военные РФ, Военная прокуратура, Яна Стекачева.
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