В ЕС работают над санкциями против РФ и готовы изучить закон о военном положении

Новости Украины: В ЕС подтвердили, что обсуждают новые санкции против РФ из-за эскалации в Азовском море.

В ЕС обсуждают возможность введения новых санкций против России в связи с эскалацией ситуации в Азовском море.

Об этом во вторник заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе.

Косьянчич спросили, готовит ли Брюссель новые санкции против Москвы в связи с обострением ситуации в Азовском море, в частности в контексте отказа от усиления ограничений со стороны Австрии.

"Я напомню, что на прошлой неделе говорили министры иностранных дел ЕС, вчера встречались послы, и сегодня произошел значительный обмен мнениями. Мы продолжаем наблюдать за ситуацией. Мы анонсировали, что работа будет проводиться в связи с этими дискуссиями. И она продолжается", - отметила Косьянчич, не отреагировав на ремарку о позиции Австрии.

Она также прокомментировала то, что Верховная рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения.

"Мы будем изучать этот закон, когда его опубликуют. Что касается гражданских свобод, то мы поняли от Петра Порошенко, что он не будет ограничивать гражданские свободы. И это очень важный момент", - добавила она.

Напомним, Украина призвала Европейский Союз и государства-члены отреагировать на использование силы Россией в Керченском проливе новой волной санкций.