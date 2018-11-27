У Порошенко появился новый советник

Новости Украины: Петр Порошенко своим указом назначил себе еще одного советника, им стал бывший глава Черкасской обладминистраци Юрия Ткаченко.

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим советником Юрия Ткаченко. Соответствующий указ президента №396/2018 обнародован на сайте главы государства.

”Назначить Ткаченко Юрия Олеговича советником президента Украины (вне штата)”, - говорится в указе.

Как сообщалось, Юрий Ткаченко с 9 сентября 2014 года возглавлял Черкасскую обладминистрацию. В конце октября из-за проблем с отопительным сезоном в Смеле Кабинет министров одобрил проект указа президента об его увольнении его с должности. В ноябре 2018 года был уволен с поста главы Черкасской ОГА.

Справка. Юрий Ткаченко родился в 1972 году в городе Болград Одесской области, имеет два высших образования. С 1995 года работал в банковской сфере, возглавлял Черкасское отделение Государственной инновационной компании, занимал должность начальника Черкасского областного управления ОАО «Государственный сберегательный банк Украины». С 2005 по 2010 год был председателем ГНА в Черкасской области. 2006-2010 годы - депутат Черкасского облсовета V созыва от «Нашей Украины». С 15 марта 2014 года - председатель Черкасской областной государственной администрации. Кандидат экономических наук.