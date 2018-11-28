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Порошенко: Угрозы, с которыми сейчас сталкивается Украина, требуют единства

Порошенко: Угрозы, с которыми сейчас сталкивается Украина, требуют единства
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: ВСУ получат дополнительные полномочия, но только в случае войны.

Введение военного положения дает военным дополнительные полномочия, но только на случай войны, а также гарантирует военным защиту.

Об этом в интервью украинским телеканалам сказал Президент Украины Петр Порошенко.

"Угрозы, с которыми сейчас сталкивается Украина, требуют единства, единства украинского народа, единства с вооруженными силами. И для того, чтобы воин нас защищал, он должен чувствовать поддержку и не только на словах, и не только с телевидения, хотя это тоже важно, а поддержку финансовую, бюджетную, парламентскую, политическую, и в конце концов он должен быть защищен законом. Потому что военное положение дает защиту украинскому воину, и об этом почему-то никто не подумал, дает дополнительные полномочия, но только на случай войны",- сказал Порошенко.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 26 ноября приняла Закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях, чему предшествовали агрессивные действия РФ против украинских кораблей в Керченском проливе.

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ВСУ, Петр Порошенко, Военное положение.
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