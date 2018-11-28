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Проект резолюции Генассамблеи ООН будет дополнен положениями об агрессии РФ

Проект резолюции Генассамблеи ООН будет дополнен положениями об агрессии РФ
00:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Украина дополнит проект резолюции Генассамблеи ООН положениями об агрессии РФ в Керченском проливе.

Украина дополнит проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН "О милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей" положениями, касающимися агрессии России в Керченском проливе и требованиями об освобождении украинских моряков.

"Мы уже начали добавлять в проект нашей резолюции "Милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей", которую было намерение утвердить в середине декабря. Так оно и будет", - сказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в интервью телеканалу "24 канал".

В частности, дипломаты добавят требование к России освободить украинских моряков.

"Мы включим туда положение о том, что это агрессия, нарушение Россией положений двустороннего соглашения об использовании Азовского моря", - рассказал В.Ельченко.

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Азовское море, Черное море, Генассамблея ООН, Владимир Ельченко.
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