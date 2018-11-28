Скачать
Среда, 28.11.2018
Трамп не уверен, что проведет встречу с Путиным на саммите G20
Трамп не уверен, что проведет встречу с Путиным на саммите G20
Госдеп США призывает Европу &quot;сделать больше&quot; для помощи Украине
Госдеп США призывает Европу "сделать больше" для помощи Украине
Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
Шахтер вырвал победу у Хоффенхайма в добавленное время
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому
Рождественский пост 2018: история, традиции и правила, которые нужно знать каждому

Порошенко: Помпео пообещал полную поддержку, включая военную

Порошенко: Помпео пообещал полную поддержку, включая военную
05:33 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Порошенко заявил, что Помпео пообещал военную помощь Украине.

Государственный секретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон предоставит Украине полную поддержку, включая военную, для защиты суверенитета.

Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу CNN.

Отвечая на вопрос о реакции США на недавние события около Керченского пролива президент отметил четкую позицию высказанную послом США в ООН Никки Хейли на заседании Совета безопасности, он напомнил и о реакции на эти события НАТО.

Порошенко сообщил также, что в ходе телефонного разговора госсекретарь США Майк Помпео пообещал "полную поддержку, включая военную" для защиты суверенитета Украины от российской агрессии.

"Во время этого разговора мы получили полную поддержку, (обещание – ред.) полную помощь, включая военную помощь, для координации того, что нам необходимо сделать для защиты суверенитета и территориальной целостности", - сказал президент Украины.

 

Как сообщалось, телефонный разговор Помпео и Порошенко состоялся 26 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Петр Порошенко, Военное положение, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Укрзализныця отменила возврат билетов онлайн
02 Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ
03 Что подарить на Новый год 2019: совет астролога и нумеролога
04 Порошенко рассказал, как пытался поговорить с Путиным
05 Хоффенхайм - Шахтер: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Захват украинских моряков: США не исключают новые санкции против РФ
США не исключают новые санкции против РФ
Снегопады, шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Шторм и морозы: в Украину циклон принес ухудшение погоды
Австрия не будет участвовать в создании армии ЕС
Австрия не будет участвовать в создании армии ЕС
Умер создатель мультсериала &quot;Губка Боб&quot;
Умер создатель мультсериала "Губка Боб"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь