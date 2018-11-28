Президент Украины подписал закон о военном положении

Новости Украины: Порошенко подписал закон Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа Президента "О введении военного положения в Украине". Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко.

"Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения в Украине", - написал Святослав Цеголко.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях из-за агрессии РФ в Азовском море.

Во время осуществления планового перехода из одесского порта в мариупольский, пограничные корабли РФ совершили агрессивные действия против украинских кораблей. В итоге, российский спецназ обстрелял и захватил три украинских корабля в керченском проливе.



Более 20 моряков, шесть из которых ранены, находятся на захваченных кораблях.