Порошенко: Права Вооруженных сил значительно расширяются

Новости Украины: Президент Украины в учебном центре Сухопутных войск "Десна" объяснил необходимость военного положения.

Военное положение в некоторых областях Украины введен с целью создания необходимых условий для Вооруженных сил Украины по защите страны, при этом никакие конституционные права граждан в случае отсутствия наземной агрессии РФ ограничиваться не будут.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время посещения учебного центра Сухопутных войск «Десна», сообщает корреспондент.

"Если нам удастся не допустить вторжения российских вооруженных сил на нашу территорию, мы не планируем ограничивать никакие конституционные права и свободы граждан. Но права Вооруженных сил (Украины - ред.) значительно расширяются", - сказал Порошенко.

Он добавил, что военное положение сейчас вводится для того, чтобы законодательно и конституционно защитить украинского воина, предоставить ему все необходимые условия для выполнения своего конституционного долга по защите Украины.

"Поэтому чрезвычайно важно, чтобы уровень подготовки военнослужащих, в том числе танковых и моторизованных частей, Сил специального назначения, а также уровень патриотизма и боевого духа был на самом высоком уровне", - акцентировал Президент.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября напали на украинские корабли, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и более 20 моряков.