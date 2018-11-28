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Порошенко: Права Вооруженных сил значительно расширяются

Порошенко: Права Вооруженных сил значительно расширяются
15:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины в учебном центре Сухопутных войск "Десна" объяснил необходимость военного положения.

Военное положение в некоторых областях Украины введен с целью создания необходимых условий для Вооруженных сил Украины по защите страны, при этом никакие конституционные права граждан в случае отсутствия наземной агрессии РФ ограничиваться не будут.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время посещения учебного центра Сухопутных войск «Десна», сообщает корреспондент.

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"Если нам удастся не допустить вторжения российских вооруженных сил на нашу территорию, мы не планируем ограничивать никакие конституционные права и свободы граждан. Но права Вооруженных сил (Украины - ред.) значительно расширяются", - сказал Порошенко.

Он добавил, что военное положение сейчас вводится для того, чтобы законодательно и конституционно защитить украинского воина, предоставить ему все необходимые условия для выполнения своего конституционного долга по защите Украины.

"Поэтому чрезвычайно важно, чтобы уровень подготовки военнослужащих, в том числе танковых и моторизованных частей, Сил специального назначения, а также уровень патриотизма и боевого духа был на самом высоком уровне", - акцентировал Президент.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября напали на украинские корабли, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и более 20 моряков.

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Украина, Петр Порошенко, Военное положение, Сухопутные войска Десна.
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