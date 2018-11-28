Военное положение: МИД Приднестровья ведёт мониторинг ситуации

Новости Украины: В Тирасполе заявили, что Киев не планирует менять режим пересечения границы с Украиной гражданами Приднестровья из-за военного положения.

Украинская сторона заверила Тирасполь, что введение военного положения в приграничной с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой Одесской области не привнесет никаких изменений в режиме пересечения границы на данном участке, сообщил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

"МИД Приднестровья ведёт мониторинг ситуации. Мы находимся на постоянной связи с посольством Украины в Кишинёве. Пока, по сведениям украинской стороны, каких-либо изменений режима пересечения границы с Украиной гражданами Приднестровья и нахождения их на её территории не планируется", - заявил В.Игнатьев по итогам заседания Совбеза при президенте Приднестровья в связи с военным положением в Украине.

Тем не менее, он обратился к приднестровцам "с просьбой соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к тому, что в виду ведения данного режима могут быть дополнительные проверки, и воспринять это как должное".

Он пообещал информировать общественность "в случае каких-то изменений режима пересечения границы и порядка пребывания на территории Украины".

"Но пока никаких сигналов о том, что такие изменения возможны, у нас нет", - повторил глава МИД Приднестровья.

В.Игнатьев сообщил журналистам о решении Совбеза об организации "горячей линии", по телефону которой попавшие в сложную ситуацию на Украине приднестровцы смогут рассказать о своих проблемах.

Приднестровье граничит с Винницкой и Одесской областями Украины.